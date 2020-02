Animais mortos dão à costa em praia no Algarve

Um golfinho e uma tartaruga mortos deram à costa na praia da Quinta do Lago, em Loulé. Segundo relataram este domingo aopopulares, os animais já se encontravam no areal há alguns dias, apresentando-se em estado de decomposição. Os mesmos são de pequenas dimensões, pelo que poderão tratar-se de juvenis.O alerta foi dado por pessoas que passeavam na praia e se depararam com os cadáveres dos animais. Estes apareceram em dois pontos distintos do areal, com uma distância de cerca de 300 metros a separá-los.Uma testemunha disse aoque as autoridades tinham sido contactadas, mas uma fonte da Polícia Marítima garantiu este domingo aoque esta força de segurança "não tinha conhecimento da situação", assegurando que "iria entrar em contacto com a Câmara de Loulé para que os animais fossem recolhidos".sabe que, na tarde deste domingo, agentes da Polícia Marítima estiveram no local a delimitar um perímetro em volta dos animais, tendo em vista a sua rápida remoção, visto que o golfinho e a tartaruga já estavam em decomposição.Nos últimos meses, vários animais têm dado à costa em praias algarvias, a maioria deles já cadáveres. O caso mais significativo foi de uma baleia, com 17 metros de comprimento, que apareceu, em dezembro do ano passado, no areal da praia de Quarteira. O cetáceo, com 22 toneladas de peso, teve de ser retirado do areal com recurso a uma grua, tendo sido depois transportado para um aterro.