Animais vítimas de maus tratos resgatados pela GNR

A GNR de Palmela resgatou esta segunda-feira, dia 02 de setembro, vários animais vítimas de maus tratos. Na sequência deste resgate, as autoridades apreenderam ainda duas armas.



De acordo com um comunicado da GNR, esta corporação recebeu uma denúncia "que dava conta de diversos animais vítimas de maus tratos no quintal de uma habitação". Os militares procederam à realização de um mandado de busca a fim de resgatar os animais.





"No local, depararam-se com uma cadela subnutrida, bem como diversos animais de pecuária, tendo ainda sido verificada a existência de dois animais já mortos", avança o comunicado.Na sequência do resgate dos animais, as autoridades apreenderam "duas armas de pressão de ar, sendo que uma tinha acoplada uma mira telescópica" e ainda "diverso material para uso das armas".A GNR contou, nesta ação, com a colaboração da veterinária municipal da Câmara Municipal de Palmela.Todos os animais recolhidos foram entregues numa associação animal, dá conta o comunicado.