‘Animal’ aproveita julgamento para criticar sistema

Carlos Gouveia - o recluso de 41 anos conhecido pelas formas de protesto radicais, fazendo as necessidades no chão da cela e conspurcando as paredes - aproveitou ontem um julgamento em que é acusado de roubo, furto e agressão, no Tribunal de Coimbra, para criticar “o sistema”. Por 45 minutos, o homem conhecido por ‘Animal’ atacou em todas as direções. Disse que nunca o deixaram fazer a defesa, foi “brutalmente espancado nas cadeias” e que depois de 22 anos preso saiu em liberdade “sem um plano de reinserção social”. Exibiu um maço de folhas onde diz ter “os artigos violados pelo Ministério Público e pelo tribunal”.