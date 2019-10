"Anjos e Demónios" é o tema que o rapper português, ProfJam (Mário Contrim) escrevia no momento em que teve um surto psicótico. A recuperar dirigiu-se aos fãs a agradecer o apoio e confidenciou que foi "Graças a Deus" que não morreu.

O cantor português pode vir, contudo, a não poder estar presente na entrega dos prémios MTV EMAs, devido ao seu estado de saúde.

O rapper está nomeado para o prémio "Melhor Artista Português" dos MTV EMAs.

A cerimónia está marcada para 3 de novembro em Sevilha, Espanha.

ProfJam foi internado na segunda-feira, ao final da tarde, no hospital Amadora-Sintra, depois de ter passado por um episódio de psicose (estado caracterizado por delírios e alucinações).

Na origem do episódio poderá estar o consumo em excesso de drogas, apurou o CM junto de fonte médica. O cantor de hip hop, de 28 anos, tinha vários concertos marcados para este mês que entretanto foram cancelados.

ProfJam é um dos grandes nomes da atual geração de música urbana. Natural de Lisboa, ganhou destaque depois do lançamento do tema ‘Água de Coco’ (2018).

O artista escreveu, entretanto, ao fãs, através da rede social Instagram.

"Graças a Deus não aconteceu o pior", afirmou, avançando também que já foi muito ajudado por outras pessoas e que está na altura de se ajudar a si mesmo.

O Rapper, de 28 anos, está internado numa unidade de tratamento, recuperação e prevenção de toxicodependentes.

Para além de ProfJam, para o prémio "Melhor Artista Português" dos MTV EMAs estão indicados Tay, Plutónio, Fernando Daniel e David Carreira.

Será a 26.ª edição dos prémios da MTV, tendo categorias regionais por cada país onde o canal de televisão é transmitido e cuja escolha do vencedor é feita online.

Nas restantes categorias dos prémios EMA da MTV, o destaque vai para a cantora norte-americana Ariana Grande, que lidera com sete nomeações, entre as quais as de "Melhor Artista" e "Melhor Canção", com "Thank you, next".

Com seis nomeações cada surgem Shawn Mendes, Lil Nas X e Billie Eilish.

A cerimónia de anúncio dos vencedores está marcada para 3 de novembro em Sevilha, Espanha, e será transmitida pela MTV em cerca de 180 países.