Portugal ultrapassou na segunda-feira os 30 mil mortos desde o início do ano, por todas as causas. No dia em que morreram 342 pessoas (63 com Covid-19, uma das quais entre os 20 e 29 anos), atingiram-se os 30 196 óbitos desde 1 de janeiro, segundo os dados do portal Vigilância da Mortalidade. Este número representa 24 por cento do total de mortos (123 771) registados no País em todo o ano passado.