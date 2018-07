Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antiga escola primária torna-se unidade de saúde em Braga

Edifício vai ser alvo de obras de adaptação para poder acolher cerca de 7500 utentes.

Por Liliana Rodrigues | 10:12

A Unidade de Saúde Familiar (USF) ‘Saúde Oeste’, que serve as populações de Sequeira, Cabreiros e Passos S. Julião, em Braga, tem finalmente luz verde para mudar de instalações. Será instalada na antiga escola primária de Sequeira, mas só depois de realizadas obras de requalificação e adaptação do espaço. Ainda não há data prevista para o renovado edifício estar pronto a acolher os cerca de 7500 utentes.



O edifício foi cedido pela autarquia de Braga, que há muito defendia uma mudança, considerando que "os cuidados de saúde eram prestados em instalações desajustadas às necessidades atuais". Atualmente, a USF funciona em dois polos: um em Sequeira e outro em Cabreiros.



A escritura do direito de superfície do edifício, por um período de 30 anos, foi já efetuada pelo vice-presidente da Câmara de Braga, Firmino Marques, e pelo presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, António Marinho.



As obras de remodelação de todo o espaço vão custar cerca de 710 mil euros e devem arrancar em setembro. Para já, o prazo estipulado para decorrerem é de um ano.



O investimento, que será suportado pelo Ministério da Saúde/Administração Regional de Saúde do Norte, "vai dotar a Unidade de Saúde Familiar ‘Saúde Oeste’ de melhores condições para levar cuidados de qualidade e de proximidade junto da população", sublinha a autarquia, através de uma nota oficial.



"Há muito que precisamos de melhores condições, a mudança deveria ser já amanhã, mas assim sempre é melhor do que nada. Já é um avanço", considerou Maria Silva, uma das utentes da USF.