Antiga 'fábrica dos carrinhos' espera reabilitação há 11 anos

Loteamento da Sonae foi vendido recentemente a imobiliária por 30 milhões de euros.

Por Manuel Jorge Bento | 08:53

Era conhecida como ‘fábrica dos carrinhos’ e fechou em 1994. No ano do centenário, em 2007, a Sonae anunciava que, no terreno da antiga Efanor, na Senhora da Hora, Matosinhos, seria erguido um condomínio de luxo com 700 apartamentos, dois hotéis e um edifício de escritórios, num investimento de 170 milhões de euros, a concluir em nove anos. Esta quarta-feira, além de um colégio, existe apenas a estrutura de um dos edifícios, por concluir há anos, no cruzamento da rua Senhora da Penha com a rua do Senhor.



Há semanas, a Sonae anunciava a venda do loteamento Efanor - 105 mil metros quadrados de área bruta de construção - à imobiliária Grandavenue72, liderada por Pedro Couto, da construtora Telhabel, por 30 milhões de euros. A nova proprietária ainda não se pronunciou sobre o futuro do projeto.



Já em fevereiro - quando o CM questionou a Sonae, sem obter até agora resposta -, a Câmara de Matosinhos indicava que tinha a informação de que o projeto estaria a ser reformulado. A autarquia tinha em curso uma fiscalização "na qual foi exigida a vedação da obra". Há oito anos, em 2010, a imobiliária Prédios Privados (Grupo Sonae) tinha pedido uma prorrogação do prazo de construção, a qual foi deferida pelo prazo de 12 meses. Como o prazo expirou entretanto, teria de ser pedido novo alvará de construção.



O projeto de 2007 previa, além da habitação, 50 mil metros quadrados de área verde, com percursos pedonais, lago biológico, 450 árvores e 20 mil pés de bambu. A recuperação do parque Manuel Pinto de Azevedo, com complexo de ténis e um recinto polidesportivo, também estava incluída no esboço.