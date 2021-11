Antigo advogado de João Rendeiro diz que ex-banqueiro "mente com todas as palavras"

O advogado Carlos do Paulo reagiu esta terça-feira às acusações que dão conta de que teria sido ele a planear a fuga de João Rendeiro, recusando qualquer envolvimento na ida do ex-banqueiro para o estrangeiro.



O antigo advogado considera que o antigo dono do BPP "mente com todas as palavras" e "está desesperado contra tudo e contra todos", disse em entrevista à CNN Portugal.





Carlos do Paulo nega saber o paradeiro de João Rendeiro e lembra que quando o ex-banqueiro decidiu que não iria regressar a Portugal e foi decretada prisão preventiva, já tinha transitado em julgado uma sentença de cinco anos e oito meses, além de uma sentença de 10 anos e uma condenação de três anos e meio.