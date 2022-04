Antigo bombeiro salvo por vizinhos de incêndio em Guimarães

Um ex-bombeiro, de 70 anos, foi salvo na tarde deste domingo por vizinhos de um incêndio que deflagrou no seu apartamento em Guimarães.Os moradores do prédio, situado na Avenida São Gonçalo, aperceberam-se do fumo e como o homem não respondia à campainha decidiram arrombar a porta. O ex-bombeiro estava a dormir.O fogo começou no cobertor elétrico que estava num outro quarto e alastrou-se ao colchão. O homem foi assistido por inalação de fumo. Já um vizinho sofreu queimaduras numa mão ao atirar o colchão pela janela.