Um antigo dirigente dos Escuteiros de Abrantes, de 54 anos, detido pela Polícia Judiciária no final do ano passado, vai começar a responder no Tribunal de Santarém por nove crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência agravados. Os factos de que o Ministério Público o acusa foram cometidos sobre um jovem com um atraso cognitivo profundo, hoje maior de idade, e que terá começado a ser abusado em 2015, quando tinha apenas 10 anos.









