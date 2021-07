Paulo Pereira Cristóvão, antigo inspetor da PJ e dirigente do Sporting, e Mustafá, cabecilha da claque Juve Leo, viram o Tribunal da Relação de Lisboa manter as penas de prisão efetivas, respetivamente de 7 anos e meio e 6 anos e 4 meses, por roubos a casas, em 2014.Não podem recorrer para o Supremo e como estão livres vão agora entregar-se ou ser presos.Dois PSP, do mesmo gang, foram condenados a 16 e 17 anos de cadeia.