Antigo dono de bordel detido por conduzir sem carta e na posse de mochila com milhares de doses de droga

Um homem, de 66 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, foi detido esta quinta-feira, por militares da GNR depois de ter sido intercetado pela Guarda Civil, em Feces de Baixo - Espanha, por o carro onde seguia ter levantado suspeitas de ilegalidades.





O homem está há vários anos em Portugal mas é conhecido por falar a língua galega e por ter sido dono de um bordel junto à fronteira com Espanha.

Após o alerta por parte dos agentes espanhóis, os militares da GNR detiveram o homem já em território português, na localidade de Vila Verde da Raia (na fronteira com Espanha) e, no decorrer da ação policial foi aprendida uma mochila e dois sacos que continham no seu interior diversos pacotes que se presumiu ser produto estupefaciente.



Dois jovens detidos por roubarem carro e conduzirem sem carta em Oliveira do Bairro Leia também

Após diligências policiais apurou-se que se tratava de 2261 doses de resina de haxixe e 416 doses de canábis.





No local confirmou-se também que o suspeito não possuía habilitação legal para conduzir.



Três homens detidos por suspeita de tráfico de droga e posse de armas proibidas em Leiria Leia também

O homem foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Chaves, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.