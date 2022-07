Antigo ‘dux’ encontrado morto em hotel em Espanha

Uma viagem a Múrcia, Espanha, para participar num espetáculo internacional, terminou em tragédia para a Tuna Veterana da Universidade Portucalense. Joaquim Matos, antigo ‘dux’ e advogado conceituado de 53 anos, foi encontrado morto no quarto do hotel onde estava instalado.





De acordo com as autoridades locais não há indícios de violência, tudo apontando para uma morte por causas naturais. Ainda assim foi determinada a autópsia do corpo. Em 2020, Joaquim Matos escapou à Covid-19 após uma semana nos Cuidados Intensivos ligado a um ventilador.