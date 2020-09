Um homem, com cerca de 50 anos, está desaparecido há dois dias, em Penedo Gordo, Beja.O homem tinha sido enfermeiro da Seleção Nacional e não é visto desde segunda-feira. Segundo apurou o, o profissional de saúde foi trabalhar para o Hospital de Beja e picou o ponto para sair após o final do turno.A mulher combinou ir buscá-lo às 15h30 daquele dia mas o homem não apareceu. "Nunca mais me atendeu", disse a mulher do homem dado como desaparecido.A GNR está a investigar.