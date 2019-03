Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antigo futebolista da Académica Vítor Campos morre aos 74 anos

Jogador licenciou-se em medicina pela Universidade de Coimbra e fez toda a carreira de futebolista na 'Briosa'.

Por Lusa | 12:05

O antigo futebolista internacional português Vítor Campos, que se notabilizou na Académica, faleceu na quinta-feira, aos 74 anos, informou esta sexta-feira o clube de Coimbra na sua página oficial no Facebook.



Natural de Torres Vedras, Vítor Campos licenciou-se em medicina pela Universidade de Coimbra e fez toda a carreira de futebolista na 'Briosa', onde jogou entre 1963 e 1976, tendo participado em 345 jogos, muitos deles como capitão.



O antigo extremo, que completaria 75 anos na segunda-feira, participou em duas finais da Taça de Portugal, em 1967 e 1969, e integrou a equipa dos 'estudantes' que foi vice-campeã nacional em 1966/67.



O clube lamentou a perda de "um dos jogadores mais emblemáticos da história da instituição, um homem ímpar, que transportava consigo os valores e os princípios da Briosa, de que era o símbolo da mística e um exemplo em todos os sentidos".



"O desaparecimento de Vítor Campos representa uma perda irreparável para a Académica", lê-se na mensagem do clube.



O corpo do antigo jogador vai estar em câmara ardente a partir da tarde hoje no Estádio Cidade de Coimbra e o funeral realiza-se no sábado, a partir das 10h00, em Coimbra.