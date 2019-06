Antigo governante iliba Sócrates nos negócios da PT e do TGV

Chamado a depor no processo Marquês, Paulo Campos, antigo secretário de Estado das Obras Públicas e das Comunicações, no governo de José Sócrates, ilibou o antigo primeiro-ministro relativamente aos negócios da PT e do TGV, este último adjudicado ao Grupo Lena.Campos garantiu ao juiz Ivo Rosa que o Estado assumiu uma "posição de neutralidade" na OPA da Sonae à PT e que não existiu qualquer concertação entre José Sócrates e Ricardo Salgado no negócio da venda da operadora Vivo e compra da Oi.O Ministério Público acredita que José Sócrates foi corrompido por Ricardo Salgado para favorecer os interesses do GES na PT.O antigo primeiro-ministro reuniu-se, uma hora antes da assembleia-geral da PT, com Salgado, num encontro privado.Mas Campos assegura que a decisão de usar a ‘golden share’ (ações preferenciais do Estado) foi tomada muito antes dessa conversa.Sócrates terá recebido 34 milhões em luvas.