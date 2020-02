Antigo ministro socialista António Vitorino recebeu 255 mil euros em comissões

O ex-comissário europeu e antigo ministro socialista António Vitorino recebeu, através da empresa Emab Consultores Lda, mais de 255 mil euros a título de serviços de consultoria de "relações internacionais e assuntos europeus".A Agência Tributária espanhola identificou vários pagamentos realizados entre 2012 e 2016 por conta do escritório de advogados espanhol Morodo & Associados, do ex-embaixador espanhol em Portugal e na Venezuela, Raúl Morodo e do seu filho Alejo.Segundo o jornal espanhol ‘OK Diario’, os serviços de Vitorino teriam contribuído para a celebração do negócio entre a portuguesa Galp e a Petróleos da Venezuela (PDVSA), rubricado em 2008, em Caracas, por José Sócrates e Hugo Chávez.Neste acordo, a Galp deveria construir vários parques eólicos na Venezuela e deveria comprar à PDVSA entre dois e quatro milhões de barris de petróleo por ano. A empresa Emab Consultores Lda foi constituída em 2012, com um capital social de 1000 euros.António Vitorino cessou a gerência da sociedade em julho de 2017, passando-a para a sua mulher.