Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar pede para ser ouvido no DCIAP sobre Tancos

Diligência foi pedida por Vasco Brazão.

14:10

O antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar, Vasco Brazão, chegou esta terça-feira, pelas 10h00, ao DCIAP, em Lisboa, para ser ouvido.



A diligência foi pedida pelo próprio major que entregou uma cópia do memorando aos procuradores do Ministério Público. Este memorando já tinha sido entregue ao ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes.



Ricardo Sá Fernandes, advogado do antigo porta-voz da PJM, comentou com os jornalistas que esta será uma audiência demorada.



Vasco Brazão está em prisão domiciliária sem pulseira eletrónica.