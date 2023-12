Antigo presidente da junta de freguesia de Cabeço de Vide morre em colisão frontal em Portalegre

Manuel Fontainhas, de 84 anos, é a vítima mortal da colisão entre dois carros ocorrida na noite desta sexta-feira no IP2, perto de Portalegre, na zona do Centro de Exames de Condução.



O idoso era uma figura conhecida na região, tendo sido presidente da junta da freguesia de Cabeço de Vide. A sua morte está a deixar uma grande consternação na freguesia do concelho de Fronteira.

A esposa de Manuel, de 76 anos, está a lutar pela vida no Hospital de Portalegre. Segundo apurou o CM junto do porta-voz da Unidade Local de Saude do Norte Alentejano, Ilídio Pinto Cardoso, a idosa está em estado muito grave.

Da colisão frontal resultou também a morte de uma mulher de 29 anos, condutora e única ocupante do outro carro.

O alerta foi dado às 20h32 e no local, entre Bombeiros de Portalegre, VMER do INEM e GNR, estiveram 21 operacionais apoiados por nove viaturas.