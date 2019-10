Antigo presidente da Junta de Freguesia de Peroselo condenado

O Tribunal de Penafiel condenou um antigo presidente da Junta de Freguesia de Peroselo, naquele concelho, a cinco anos de prisão.A pena será suspensa mediante a devolução à autarquia de 15 mil euros, valor do qual se apoderou. Foi sentenciado por peculato e prevaricação. No processo respondia ainda a tesoureira e um secretário da junta.A mulher foi condenada a um ano e dois meses de prisão suspensa e a pagar uma multa de 585 €.Já o secretário apanhou uma pena suspensa de dois anos e dois meses de cadeia, com a condição de entregar 1500 € a uma instituição de solidariedade social.