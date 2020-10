Antigo responsável pelos sistemas informáticos do Sporting ouvido hoje no julgamento de Rui Pinto

Ao minuto Atualizado a 7 de out de 2020 | 10:37

09:06 | 07/10 Pedro Zagacho Gonçalves

Tem lugar esta quarta-feira a 10.ª sessão do julgamento de Rui Pinto, no âmbito do caso Football Leaks, no qual está acusado de 90 crimes entre os quais os seis de acesso ilegítimo, um de sabotagem, 14 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido, e um de tentativa de extorsão.



O especialista da PJ Afonso Rodrigues, que explicou o funcionamento da máquina virtual, o ‘supercomputador’ instalado num dos discos de Rui Pinto, e que alegadamente seria usado nos ataques informáticos imputados ao arguido, vai ser questionado pelos assistentes do processo e pela defesa de Rui Pinto, liderada pelo advogado Francisco Teixeira da Mota.



Após a pausa para almoço será ouvido o responsável pelos sistemas informáticos do Sporting na altura dos factos, David Tojal.