Antigo Secretário de Estado da Energia Artur Trindade ouvido no processo das rendas excessivas da EDP

O antigo Secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, constituído arguido por crimes de corrupção no processo das rendas excessivas da EDP está esta sexta-feira a ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, pelo juiz Carlos Alexandre.O antigo governante do Governo de Passos Coelho está indiciado por suspeitas de corrupção passiva e por ter ao longo dos anos beneficiado a EDP, estando em causa um valor de cerca de 1,2 mil milhões de euros.Artur Trindade vai ser confrontado com os indícios recolhidos pelos Procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).As suspeitas recaem também sobre a contratação do pai do arguido como consultor da empresa energética. A investigação acredita que esta terá sido uma das contrapartidas para os favores prestados por Artur Trindade.