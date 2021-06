Antigo vogal do Conselho Administrativo do BES entre os arguidos

Joe Berardo está esta quarta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) - conhecido por Ticão - para ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre. Os advogados de defesa do arguido querem conhecer o processo, sabe o

O madeirense vai ser inquirido no TCIC após ter sido detido na terça-feira por suspeita de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, entre outros ilícitos.

João Filipe Espírito Santo de Brito e Cunha, antigo vogal do conselho administrativo do BES é um dos 11 arguidos do caso de fraude à CGD em que Berardo está envolvido.Entre as figuras do processo estão ainda Renato Gonçalves Berardo, filho de Berardo, André Luís Gomes, advogado do empresário também detido esta terça-feira, e Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da CGD e do BCP.Há ainda suspeita de outros familiares de Berardo envolvidos no esquema fraudulento.