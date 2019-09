António Costa aceitou exoneração do secretário de Estado da Proteção Civil

O primeiro-ministro, António Costa, aceitou esta quarta-feira a exoneração do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves.A informação foi avançada através de um comunicado oficial. No mesmo documento, Costa agradece a Artur Neves "o contributo decisivo para a forma como decorreram e se implementaram as mudanças nas operações de Proteção Civil, especialmente na execução da reforma do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, tendo o seu empenho pessoal sido determinante nos resultados obtidos em 2018 e até ao momento do corrente ano".