António Costa apanhado em excesso de velocidade fez 300 km em menos de duas horas

Alta velocidade: Lei deve mudar para carros do governo?

Um mês depois do acidente mortal que envolveu o carro oficial do ministro da Administração Interna, o Governo parece ignorar o caso e mantém os velhos hábitos. Ao longo dos últimos dias, oapanhou vários carros do Estado em excesso de velocidade. A comitiva de António Costa fez uma viagem de Vila Nova de Gaia a Lisboa em menos de duas horas, no final do dia e já sem agenda oficial. São mais de 300 quilómetros que seria impossível ao primeiro-ministro percorrer entre as 18h00 e as 20h00 cumprindo o código da Estrada.