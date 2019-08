António Costa convoca reunião do gabinete de crise sobre a greve dos motoristas

O primeiro-ministro, António Costa, convocou uma reunião de emergência para sábado de manhã, na sua residência oficial, em Lisboa, devido à greve dos motoristas, anunciou fonte do seu gabinete."Esta reunião extraordinária, em São Bento, destina-se a coordenar os trabalhos do Governo para fazer face aos efeitos da greve dos motoristas que está prevista iniciar a partir das 00h00 de segunda-feira", afirmou esta sexta-feira a mesma fonte.António Costa convocou para estarem presentes os ministros dos Negócios Estrangeiros e 'número dois' do Governo, Augusto Santos Silva (que regressou esta sexta-feira da Alemanha onde acompanhou o Presidente da República na sua deslocação oficial), da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Em representação do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, estará o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.