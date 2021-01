António Costa defende pacto para migrações e asilo no Conselho da UE em Bruxelas

O primeiro-ministro, António Costa, na condição de presidente em exercício do Conselho da UE, debateu esta quarta-feira com o Parlamento Europeu, em Bruxelas, as prioridades da presidência portuguesa para o primeiro semestre do ano.António Costa discursou perante a assembleia sobre vários temas da atualidade e os desafios que a Europa e o Mundo enfrentam."Temos de reforçar a autonomia estratégica, afirmar a Europa como ator global. Queremos continuar a reforçar as parcerias vizinhas, a leste, a sul, e a parceria estratégica com o continente África, e com o Reino Unido e Estados Unidos da América".Costa saudou ainda Joe Biden, que toma posse esta quarta-feira como presidente dos EUA.Relativamente às migrações, António Costa lembra que estas são uma realidade desde que existem seres humanos, "e assim continuará a ser enquanto a espécie humana continuar a sobreviver",diz defendendo um novo pacto para migrações e asilo."Os desafios que temos pela frente são imensos. Acredito que estamos todos melhor preparados para superar a pandemia e ultrapassar esta crise sem precedentes", conclui.

A terminar a agenda da deslocação desta quarta-feira de António Costa a Bruxelas, está prevista uma nova reunião com Charles Michel, na sede do Conselho, às 17:00 locais.

Sob o lema "Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital", a presidência portuguesa da UE, até final de junho, assume como grandes prioridades a promoção de uma recuperação da crise económica e social provocada pela pandemia alavancada pelas transições climática e digital, a concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais da UE e o reforço da autonomia de uma Europa aberta ao mundo.