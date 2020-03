António Costa promete restrições nas fronteiras ao nível de turismo e lazer. Medidas anunciadas amanhã

Portugal e Espanha vão limitar a circulação na fronteira terrestre comum a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços por causa da pandemia da Covid-19, anunciou este domingo o primeiro-ministro.

António Costa afirmou que os termos destas limitações serão definidos na segunda-feira, numa reunião dos ministros dos dois países com a pasta da Administração Interna.

Essa reunião seguir-se-á à dos ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia em que será abordada a questão das fronteiras externas de toda a União Europeia, disse o primeiro-ministro, numa conferência de imprensa no palácio de São Bento, em Lisboa.



António Costa falou esta tarde, por videoconferência, com o homólogo espanhol, Pedro Sánchez.

O primeiro-ministro frisou ainda o comportamento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que tem sido exemplar durante este período de quarentena devido ao coronavírus."Os portugueses têm estado a respeitar as medidas do Governo, ninguém contestou o encerramento de estabelecimentos", disse Costa."Evitem a todo o custo os contactos desnecessários, porque o país não pode parar. Os agricultores precisam de plantar para termos bens alimentares, as fábricas não podem parar para termos papel higiénico", apela o primeiro-ministro."Verifiquei que a cidade está deserta e que os portugueses estão a cumprar as medidas, de forma voluntária", disse o PM para justificar o facto de não existirem medidas mais drásticas para reduzir o risco de contágio."Quero apelar aos jovens para evitarem os grandes ajuntamentos à noite", devido ao risco de contágio de outros."Adotaríamos medidas quando forem necessárias. Devemos procurar preservar, até aos limites, a liberdade"."A competência para promover o estado de emergência compete ao Presidente da República", explicou o PM, que se mostrou disponível para apoiar esta decisão caso seja necessário."Recomendamos vivamente que não se desloque para os Açores ou Madeira porque teria que cumprir os regimes de quarentena decretados."