O presidente da EDP, António Mexia, e o administrador João Manso Neto foram proibidos de contactarem com o diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, antigo presidente da Fundação EDP, avança a revista Sábado O despacho do juiz de instrução Carlos Alexandre não refere expressamente o motivo, mas a proibição de contactos entre os arguidos e o jornalista poderá estar relacionada com a preservação da prova a recolher ou com eventual perturbação da investigação, até porque o juiz também decretou várias proibições de contactos com funcionários da EDP, os quais, segundo o Ministério Público (MP), poderiam sofrer pressões antes de prestarem depoimento nos autos.