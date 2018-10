Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Salvador diz-se alvo de extorsão

Presidente do Sp. Braga confirmou ter recebido carta a exigir dinheiro.

Por Aureliana Gomes | 08:21

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, confirmou, esta segunda-feira, no Tribunal de Trabalho de Matosinhos, a tentativa de extorsão do ex-diretor-geral do clube, João Gomes, que levou à sua demissão por justa causa, após processo disciplinar.



A SAD começou a ser julgada, ontem, no processo interposto pelo ex-dirigente que diz ter sido despedido injustamente.



Perante a juíza, Salvador explicou que foi alvo de chantagem numa reunião - no dia oito de fevereiro - num hotel da cidade. "Mal cheguei, ele disse–me que ia embora, que era irreversível e que eu tinha 24h00 para resolver. Entregou-me uma carta e saiu", disse, explicando que ao abrir o envelope ficou incrédulo.



"Tinha um documento em que exigia 250 mil euros, o carro Mercedes que usava enquanto funcionário do clube e a carta para o fundo de desemprego", explicou.



A versão foi negada por João Gomes que confirmou o encontro, no entanto disse que esse serviu para mostrar uma carta de um grupo de adeptos com acusações graves. "Confrontei-o e ele disse-me que se não estivesse bem para sair", disse.



Confirmou que a relação entre ambos estava frágil e que era "uma voz incómoda" no seio do clube. Após o encontro, foi contactado pelo assessor Amaral Correia, a quem apresentou uma proposta de 180 mil euros de indemnização.



Ontem foram ouvidas várias testemunhas, entre elas, Amaral Correia e Paulo Resende, administrador da SAD, que confirmaram a versão de António Salvador.