ANTRAM apela ao Sindicado dos Motoristas para dar "passo atrás" nesta greve "desajustada"

André Matias de Almeida, advogado e porta-voz da ANTRAM, disse esta quinta-feira que a greve dos motoristas é "desajustada" e é um "processo negocial que foi rompido pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) sem qualquer justificação".



Em declarações à comunicação social antes de uma reunião com a FECTRANS, em Lisboa, o advogado defendeu que a situação a que se chegou está "muito longe de ser uma vitória para os patrões" e que esta greve "terá um impacto muito maior para os portugueses do que para as empresas do setor".

"O impacto para os portugueses será muito grande apesar dos serviços mínimos", alertou Matias de Almeida.



De forma a prevenir esse impacto negativo, o porta-voz da ANTRAM, apelou ao Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para que dê "um passo atrás" e desconvoque a greve agendada para a próxima segunda-feira, dia 12.

"A humildade de um sindicato de reconhecer um erro e dar um passo atrás, não o coloca na mesa de negociações de forma diminuída em relação à ANTRAM. Não é assim que a ANTRAM se comporta. A desconvocação da greve, o voltar à mesa das negociações, coloca este sindicato em pé de igualdade com os outros sindicatos. Isto não é uma guerra para ver quem ganha ou quem perde", afirmou.



O advogado, que considera esta greve "desajustada", concorda que os "trabalhadores merecem melhores condições de trabalho", no entanto fez recordar que "estas empresas estão no limite das suas capacidades e a partir do momento em que há esta pressão (...) aquilo que as empresas farão, sujeitas a um contrato de trabalho, seria imediatamente repercutir esses custos nos seus clientes e esses clientes vão repercutir esses custos no consumidor final".



Questionado sobre os serviços mínimos decretados pelo Governo, assim como o estado de emergência energética, Matias de Almeida enalteceu "a atitude responsável" do Governo. O porta-voz da ANTRAM referiu ainda que o Governo estaria a ser irresponsável se não tivesse estas preocupações tendo em conta as repercussões que a greve dos motoristas de abril teve nos portugueses e no País.