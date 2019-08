ANTRAM diz que greve dos motoristas é "derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) defendeu este sábado que a greve dos motoristas é uma "vitória estrondosa" para os representantes sindicais, mas é "uma derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados."Esta greve anunciada é uma vitória estrondosa para os representantes deste sindicato e uma derrota brutal para todos os trabalhadores sindicalizados neste sindicato", assegurou o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, em declarações à Lusa.O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decidiram hoje manter a greve com início na segunda-feira, por tempo indeterminado, após a realização de um plenário conjunto."A greve é para avançar, por tempo indeterminado", afirmou aos jornalistas o presidente do SIMM, Jorge Cordeiro, após o encontro conjunto das duas estruturas sindicais, realizado hoje à tarde em Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa.O SIMM já tinha anunciado que mantinha a greve, após um plenário realizado hoje de manhã em Leiria.Portugal está, a partir de hoje e até às 23h59 de 21 de agosto, em situação de crise energética, decretada pelo Governo devido à greve de motoristas.