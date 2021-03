Pai de Valentina não vai ser ouvido hoje. Nova sessão do julgamento marcada para sexta-feira

Declarações do pai e da madrasta de Valentina à Polícia Judiciária (PJ), no dia em que foram detidos pela morte à pancada da menina de nove anos, vão ser ouvidas esta quarta-feira.

18:05 | 24/03 Isabel Jordão Julgamento prossegue na sexta-feira O juiz deu por terminada a segunda sessão do julgamento.



A nova audiência vai decorrer na sexta-feira, pelas 14h00.



O pai de Valentina não foi ouvido esta quarta-feira.

17:54 | 24/03 Isabel Jordão Dificuldades técnicas na sessão Dificuldades técnicas voltaram a atrasar o recomeço da sessão.

17:43 | 24/03 Isabel Jordão Sandro e Márcia iam para a Bélgica A madrasta de Valentina revelou em tribunal que o casal tinha planos para emigrar para a Bélgica, mas a menina ia ficar com a mãe em Portugal.



Terminaram as declarações de Márcia. Irá haver uma pausa de dez minutos e depois deverá ser ouvido Sandro, pai de Valentina.

17:25 | 24/03 Isabel Jordão Sandro ameaçava Márcia antes e depois do crime Márcia revela que Sandro nunca a deixou pedir auxílio para Valentina e que sempre a ameaçou, antes e depois do crime.



A mulher revela que Sandro discutia muito com ela, pelo menos de 15 em 15 dias. Chamava-lhe "cabra e p#ta". Márcia diz que ele lhe dizia que se o traísse a matava.



17:03 | 24/03 Isabel Jordão Márcia recorda momento em que se desfizeram do corpo da menina O casal vestiu Valentina e Sandro desceu com a menina nos braços. Márcia disse ao filho Raul que "já voltava".



O Sandro estava sentado no lugar de pendura e Márcia sentou-se ao volante e arrancaram. Sandro disse para pararem num beco. Márcia diz que ficou sentada e ele saiu do carro e fez tudo o resto, seriam cerca de 22h00.



Por medo, Márcia não foi à GNR nem fez nada. Os dois voltaram para casa e foram dormir. Antes de adormecerem, Sandro começou a preparar o plano e referiu que iam dizer que a menina tinha desaparecido.



A madrasta de Valentina refere que tinha medo de Sandro e de ficar sem os filhos. O juiz falou e disse que Márcia tinha "amor de mãe, tinha medo de ficar sem os filhos, ser presa com Sandro, mas havia ali alguém que não tinha ninguém a olhar por ela".



Márcia diz que nunca bateu em Valentina.

16:25 | 24/03 Isabel Jordão Márcia recebe chamada a dizer que Valentina tinha espuma na boca Foi Raul, menino de 13 anos e filho de Márcia, a telefonar-lhe a revelar que Valentina estava a espumar da boca.



O casal dirigiu-se para casa. Quando chegaram, Márcia viu a menina na mesma posição, não se tinha mexido. Olhos meio abertos e meio fechados, estava mal encarada, "branquinha".



A madrasta diz que começou a entrar em pânico, queria pedir ajuda e afastou-se.

16:17 | 24/03 Isabel Jordão Casal saiu de casa Márcia diz que tanto ela como Sandro saíram de casa. Iam à farmácia buscar leite, mas foram parados pela polícia e multados.



Márcia ia ao volante e foi multada porque o carro não tinha seguro. O auto é das 14h11, passado pela GNR.



Com o casal ia também a Mariana. Carolina tinha adormecido e o Raúl tinha ficado com ela em casa. Valentina continuava no sofá, tapada com um cobertor.

16:07 | 24/03 Isabel Jordão Márcia diz que Sandro a castigou no chuveiro A madrasta revela que Sandro continuou a apontar com o chuveiro de água a ferver para os pés de Valentina. Diz que a menina olhava para ela como se pedisse ajuda.



Márcia diz que queria chamar o INEM mas Sandro rejeitou. Conta que a menina já não se conseguia mexer. A madrasta conta que levaram Valentina para a cozinha e que lá ela ainda bebeu água e que tinha os olhos vidrados nela.



Márcia conta que a menina não se segurava sozinha na cadeira e que deu um suspiro. Conta que a tentou reanimar e que voltou a respirar. Os dois levaram Valentina para o sofá.



Deixaram a menina no sofá, tapada com um cobertor. O casal foi almoçar e deixou a menina. As outras crianças estavam em casa e perguntaram durante o almoço pela Valentina, Sandro disse que ela estava a dormir.

15:51 | 24/03 Isabel Jordão Márcia revela que 'padrinho' de Valentina lhe mexia no pipi Márcia revela que Valentina disse que o 'padrinho' lhe mexia no pipi e que este homem lhe pedia para mexer no dele. Valentina não teria contado a ninguém com medo que se zangassem com ela.



A madrasta diz que Valentina terá referido que o padrinho lhe prometia ir andar de bicicleta e outras coisas. Sandro terá ficado 'cego' quando Valentina disse isso e começou a bater-lhe cada vez com mais força.



Sandro levou então Valentina para a casa de banho, lembra Márcia. Conta que Sandro lhe começou a atirar água quente para os pés, ainda lhe disse para parar, mas Sandro disse que era o pai dela e ele é que sabia.

15:44 | 24/03 Isabel Jordão Márcia lembra dia do crime e mensagens impróprias que Valentina trocava com amigos Márcia diz que Valentina tomou o pequeno almoço às 09h00 e que ia fazer os trabalhos da escola. Segundo a arguida, Valentina acabou por não começar os trabalhos porque Sandro, o pai da menina, o interrompeu para falar sobre uns papelinhos que teria feito com os amigos na escola.



Márcia diz que não viu os papelinhos, soube pela ama, mas que estes alegadamente diziam para lhe mexerem - à Valentina - no pipi. Nesse dia, Valentina terá confirmado que enviava esses papelinhos para os amigos da escola.



O pai - Sandro -, cerca das 22h30, quis saber mais sobre o caso e começou a bater-lhe. "Ele bateu com a mão no rabo. Aquelas sapatadas", atirou o juiz.



Márcia afirma ter-se metido no meio de Sandro e Valentina para que este parasse de lhe bater. A menina chorava.



15:37 | 24/03 Isabel Jordão Começou o julgamento Começou a segunda sessão do julgamento. Márcia, madrasta de Valentina, é a primeira a ser ouvida esta quarta-feira.

15:18 | 24/03 Isabel Jordão Falha informática atrasa julgamento Uma falha informática no sistema impediu até ao momento a audição das declarações e o sistema está agora a ser reiniciado.

14:59 | 24/03 Isabel Jordão Advogados entram na sala de julgamento Advogados estão a entrar na sala onde vai decorrer o julgamento e onde já estão o juiz presidente e a procuradora do Ministério Público.



Advogados estão a entrar na sala onde vai decorrer o julgamento e onde já estão o juiz presidente e a procuradora do Ministério Público.

Os guardas prisionais já encaminharam os arguidos para a sala de julgamento, que tem 40 lugares.

14:48 | 24/03 Tânia Laranjo Pai e madrasta em tribunal O pai e a madrasta de Valentina já estão em tribunal para a segunda sessão do julgamento no caso da morte da menina.

14:47 | 24/03 Tânia Laranjo e Isabel Jordão Acusados de homicídio qualificado e profanação de cadáver Os arguidos, Sandro Bernardo e Márcia Monteiro, estão acusados dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

O pai e a madrasta de Valentina estão em tribunal esta quarta-feira para a segunda sessão do julgamento do caso da menina. O julgamento decorre no Auditório Municipal da Batalha.