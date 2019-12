"Vi o Bas Dost com ferimentos na cabeça": membro da equipa técnica de Jesus ouvido sobre ataque à Academia de Alcochete

Na sessão de hoje são ouvidos: José Laranjeiro (antigo diretor de scouting) e atual olheiro do Rio Ave; João Palhinha, futebolista que atualmente está emprestado ao Sp. Braga, e Gonçalo Rodrigues (funcionário também envolvido no 'Cashball').

As testemunhas arroladas no julgamento ao ataque a Alcochete regressam esta segunda-feira ao tribunal. Está a ser ouvido um dos membros da equipa técnica de Jesus, José Laranjeira, agora olheiro do Rio Ave.Termina o testemunha do olheiro. João Palhinha será ouvido às 14h00.Advogada de Elton Camará, mais conhecido por 'Aleluia', pede dispensa do seu cliente pois este encontra-se doente.Advogado Miguel Fonseca [defende Bruno de Carvalho]: "Viu lá o funcionário Frederico Varandas?". Laranjeira responde que não."Viu lá alguém do staff médico?", volta a responder negativamente o olheiro.Aníbal Pinto: "O indivíduo estava de cara tapada?""Não sei, não consegui ver", responde o olheiro.- "Jorge Jesus estava a correr atrás de um indivíduo. Conseguiu agarrá-lo?", questiona Aníbal Pinto. José Laranjeira responde negativamente.Terminaram as perguntas da procuradora e começaram agora as questões dos advogados.O olheiro da equipa técnica de Jesus refere que os envolvidos no ataque de Alcochete lhe disseram que "não era nada" com eles."Entraram todos ao mesmo tempo. Vi o Bas Dost com ferimentos na cabeça", disse José Laranjeira em tribunal.José Laranjeira, olheiro da equipa técnica de Jorge Jesus no Sporting, está a ser ouvido.