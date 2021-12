Um 'apagão' deixou parte da cidade do Porto sem luz durante cerca de 13 minutos, esta segunda-feira. Ao que o CM apurou, o 'apagão' deixou a VCI e a zona industrial do Porto sem eletricidade, afetando também várias habitações na zona da prelada, assim como a iluminação de rua.



O 'apagão' deveu-se a uma avaria na subestação de Monte dos Burgos e ainda está em resolução, podendo voltar a registar-se problemas no fornecimento, relata a E-Redes.

Ver comentários