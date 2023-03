O ‘apagão’ geral que, na noite de segunda-feira, deixou o ‘Mondego’ sem energia e à deriva 11,4 km a sul do Funchal - quando tentava rumar às Selvagens para fazer a rendição de polícias e vigilantes - estava esta quarta-feira ainda a ser avaliado no navio pela Marinha. Causou “especial estranheza”, relata fonte não oficial, porque a guarnição “não conseguiu recuperar qualquer energia”, o que é “muito raro”.



A situação ocorreu na primeira missão após uma equipa da Marinha ter passado uma semana no navio para avaliar a integração na guarnição dos novos militares (que substituíram os 13 que no dia 11 recusaram largar em missão alegando avarias que os punham e ao navio em risco) e também as reparações de avarias nos motores e geradores. Segundo disseram ao CM fontes não oficiais, o navio já estava “muito limitado” antes do ‘apagão’.