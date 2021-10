Apanha 18 anos de cadeia por matar e incendiar corpo em Montemor-o-Velho

Um madeireiro, de 37 anos, foi ontem condenado pelo Tribunal de Coimbra a uma pena de 18 anos de prisão por matar um homem em Tentúgal, Montemor-o-Velho, com 11 pancadas na cabeça e ter incendiado o corpo para ocultar o crime."O Tribunal não teve dúvidas de que o senhor praticou o crime", disse o juiz na leitura do acórdão, ao lembrar que o fez à noite, "quando a vítima estava deitada, de surpresa e à falsa fé".No julgamento, o madeireiro confirmou ter perdido 80 euros num negócio falhado de compra de eucaliptos a Vítor Carvalheiro, mas negou tê-lo matado. Apontou o dedo à principal testemunha da acusação, dizendo que esse jovem, que foi seu funcionário, vendia droga à vítima.Os juízes não valorizaram a sua versão e consideraram que a testemunha não teve intervenção nos factos, ao lembrarem que o arguido foi três vezes a sua casa antes de ser ouvido pela Polícia Judiciária do Centro "convencê-lo a não falar". Terá ainda de pagar 110 mil euros de indemnização aos dois filhos da vítima.