Apanha 20 anos de cadeia por asfixiar a mulher em Famalicão

O objetivo de Jorge Branco, de 46 anos, era matar a mulher e desmembrar o corpo na casa de uns amigos emigrados. No dia 22 de março à noite, combinou com a mulher uma ida às compras na manhã seguinte, pedindo-lhe que começasse por arrumar a mala do carro.Quando Carla procedia à arrumação na garagem do apartamento em que viviam, em Ribeirão, Famalicão, acercou-se dela pelas costas, lançou-lhe um garrote ao pescoço e apertou até ela desfalecer. Meteu-a na mala do carro e seguiu até à casa dos amigos, em Fradelos. Só que, nos cinco quilómetros de viagem, a mulher recuperou os sentidos e quando ele abriu a mala, ela gritou por socorro. Nessa altura, Jorge tapou o nariz e a boca de Carla, matando-a por asfixia. Mas uma vizinha ouviu os gritos de socorro e chamou a GNR. Apercebendo-se de movimentações no exterior, Jorge tentou fugir, mas acabou por ser apanhado pelos militares, ao abandonar a casa.Esta quarta-feira, foi condenado a vinte anos de cadeia pelo Tribunal de Guimarães. Não poderá receber qualquer herança da mulher, revertendo todos os bens para a filha de ambos, de 15 anos.