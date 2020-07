Apanha pena máxima de prisão por matar casal a tiro em Amarante

Joaquim Almeida - que matou a ex-amante e o companheiro desta, em maio de 2019, em Amarante - foi esta sexta-feira condenado pelo Tribunal de Penafiel à pena máxima de 25 anos de cadeia. O arguido, de 47 anos, respondia por dois crimes de homicídio qualificado, dois de coação agravada e um de posse de arma ilegal.









Na leitura do acórdão, a juíza presidente revelou que a maioria dos factos da acusação foram dados como provados e que “a versão do arguido não colheu qualquer credibilidade”. Lembrou o facto de Joaquim Almeida ter dito que o seu objetivo era suicidar-se ou que Joaquim Vaz, uma das vítimas, lhe teria feito gestos provocatórios. Para o tribunal estas afirmações não fazem sentido, tendo em conta a prova testemunhal e as perícias. “O arguido tentou passar a ideia de estar desnorteado, mas isso era impossível, basta ver pelo facto de ter trocado de carro durante a fuga e tê-lo levado à inspeção. Não é um comportamento de quem está desnorteado e de quem quer pôr termo à vida”, disse a magistrada.

Ficou ainda provado que o crime teve um motivo fútil, “por não aceitar o fim da relação” com Sónia Leite. Não restaram dúvidas de que agiu com frieza de ânimo, “traduzida no facto de ter disparado sem dar qualquer possibilidade de defesa”. O duplo homicida terá de pagar aos filhos e aos pais das vítimas cerca de meio milhão de euros. “Estes pedidos de indemnização não deixam dúvida que a sua conduta deixou um rasto de destruição nesses menores”, disse a juíza. Ao CM, o advogado de arguido avançou que vai recorrer da decisão.



pormenores



Coarguidos



Agostinho Ferreira, que deu guarida ao homicida durante um noite, foi condenado a oito meses de cadeia, suspensa por um ano, e ao pagamento de 500 euros à APAV. A mulher acabou por ser absolvida.



Indemnizações



O arguido tem de pagar 65 mil euros ao filho que tem com a vítima e 61 mil à outra filha de Sónia Leite. Aos pais desta, deve 60 mil. Já aos dois filhos de Joaquim Vaz terá de pagar 183 mil e à mãe deste 30 mil .



Vítimas



Sónia Leite, de 38 anos, e Joaquim

Vaz, de 46, foram

mortos a 28 de maio de 2019, num parque de estacionamento em frente a uma pastelaria em Amarante. O homicida esteve em fuga nove dias.