Apanhado a carregar vasos com droga para ambulância

Um homem de 50 anos foi detido esta terça-feira em flagrante, pela GNR de Palmela, quando carregava vasos com plantas de canábis para uma ambulância com matrícula holandesa.





Uma patrulha apanhou, casualmente, a operação do detido. De imediato efetuou uma busca ao veículo de socorro, que o homem terá adquirido na Holanda, encontrando 16 pés de canábis. De imediato foi feita uma busca à residência do detido, onde o mesmo guardava mais 13 vasos com plantas.