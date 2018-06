Homem tentava embarcar para Toronto com passaporte grego contrafeito.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, no Aeroporto de Lisboa, um cidadão estrangeiro com documentos falsos.



Em comunicado, o SEF adianta que o homem foi apanhado no controlo de voo para Toronto, no Canadá, ao apresentar um passaporte grego falsificado, bem como um bilhete de identidade e uma carta de condução igualmente contrafeitos.



O homem encontra-se agora no Centro de Instalação Temporária de Lisboa até ser extraditado.