Apanhado com droga na praia em Lagoa

Um homem de 30 anos, de nacionalidade espanhola, foi detido durante a madrugada desta quinta-feira por suspeita de tráfico de droga, na praia do Carvalho, concelho de Lagoa.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, a detenção ocorreu pelas 02h00. O suspeito estava com um grupo de indivíduos que estariam a consumir estupefaciente no areal. Quando foram abordados pelos militares, estes aperceberam-se de que o cidadão espanhol seria o traficante. Tinha na sua posse 7,5 gramas de cogumelos alucinogénios, que foram apreendidos pela GNR.

Ver comentários