A Polícia Judiciária dos Açores anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 39 anos, apanhado em Lisboa, e que foi identificado como o fornecedor das 14 100 doses de haxixe e cocaína apreendidas, em novembro passado, a uma mulher, de 27 anos, na ilha Terceira.O suspeito, desempregado e com antecedentes criminais por tráfico, enviou a droga por via aérea, com destino à mulher, que estava detida.Presente a tribunal, recolheu à cadeia.