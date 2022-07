Apanhado grupo acusado de rapto, extorsão e agressão de trabalhador em Esposende

Os quatro elementos do grupo acusado de rapto, extorsão e agressão a um trabalhador em Esposende, com idades entre os 29 e os 45 anos, foram detidos esta segunda-feira pela Polícia Judiciária. Os arguidos estão ainda acusados de dano

A 5 de janeiro, a vítima terá sido

, condução perigosa de veículo rodoviário e detenção de arma proibida.abordada no seu local de trabalho e, com recurso a ameaças, foi coagida a entrar no interior de uma viatura, que seguiu para Vigo, Espanha.

No percurso e já naquele país, o homem "foi alvo de agressões e sevícias, tendo sido parcialmente desnudado e obrigado a andar descalço numa zona de floresta, sujeito às baixas temperaturas da época", lê-se no comunicado da autoridade.



Durante mais de cinco horas, período em que a vítima esteve com os assaltantes, a PJ refere que "foram feitas diversas chamadas telefónicas para a família, amigos e um colega de trabalho, solicitando um resgaste".

"Após comunicação de familiares à GNR, foi tentada a sua abordagem e detenção em Barcelos, junto a um posto de combustíveis, onde tinha sido combinado um encontro, tendo os suspeitos conseguido fugir aquando da tentativa da sua interceção", lê-se na nota.



Na origem do rapto terá estado um "alegado negócio, efetuado entre o patrão do ofendido e um dos suspeitos, envolvendo uma transação comercial de alguns milhares de euros, tendo este optado por realizar o rapto para tentar reaver o dinheiro ou os artigos que tinham sido vendidos e não pagos".

Os detidos, um deles empresário e os outros seus empregados, sem antecedentes criminais, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.