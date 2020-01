Apanhado grupo que roubou e deixou vítima em cuecas

Três homens, com idades entre os 18 e os 25 anos, foram presos pela PSP de Loures por terem espancado um jovem para lhe roubarem o telemóvel, deixando-o em cuecas. O crime ocorreu em Torres Vedras, na quarta-feira da semana passada. Foi a própria vítima a dar o alerta à PSP.Os agentes encontraram o jovem em cuecas, e com ferimentos das agressões. Além de lhe prestarem assistência, os polícias começaram de imediato a tentar localizar os criminosos.Viriam a apanhá-los pouco depois, na posse do artigo roubado e de uma catana. Presentes a juiz, e apesar de já terem antecedentes, os três jovens saíram em liberdade.