Apanhado homem que atropelou mulher em Viseu e fugiu para Lisboa

A PSP de Viseu já localizou e identificou o condutor que há uma semana atropelou com violência uma jovem que ficou gravemente ferida.O embate foi de tal forma violento que a vítima foi projetada a mais de 20 metros depois de ter sido colhida numa passadeira. O acidente ocorreu fez este sábado oito dias, e desde esse dia forças policiais e também familiares da vítima procuravam o autor do brutal atropelamento, bem como a viatura envolvida, um Opel Corsa branco.O suspeito, com cerca de 30 anos, foi localizado na sexta-feira na zona de Lisboa. Acabou por assumir ser o condutor da viatura envolvido no atropelamento.Foi constituído arguido. A vítima, uma jovem de 27 anos, está internada em estado grave, mas livre de perigo.