Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capturado suspeito de tentar matar homem com chave de rodas na Figueira da Foz

Incidente aconteceu na sequência de um desentendimento entre ambos.

Por Lusa | 15:12

Um homem de 45 anos foi detido depois de ter tentado matar outro homem, de 49 anos, com uma chave de rodas, na Figueira da Foz, na sequência de um desentendimento entre ambos.



De acordo com fonte da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ), contactada pela agência Lusa, o conflito terá sido suscitado por "razões fúteis" e não "por nenhum motivo especial".



A PJ "identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio na forma tentada", abandonando a vítima, que ficou em "estado grave", anunciou a Diretoria do Centro daquela polícia, numa nota enviada esta segunda-feira à agência Lusa.



Os factos "ocorreram na passada sexta-feira na cidade da Figueira da Foz", no distrito de Coimbra.



"O suspeito, na sequência de um desentendimento com a vítima, muniu-se de uma chave de rodas [ferramenta para remover as porcas das rodas de veículos] e desferiu-lhe vários golpes na zona da cabeça, deixando-a em estado grave e em risco de vida, abandonando-a de seguida, sem providenciar por qualquer assistência", adianta a Judiciária.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.