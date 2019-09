Apanhado homicida de guru das tatuagens

Apanhado! Tem 24 anos e é suspeito de ter assassinado sexta-feira José Bernardo Belém, dois anos mais velho, dono de um estúdio de tatuagens no Estoril, Cascais.



Um crime bárbaro, à facada, em pleno parque de estacionamento em frente à praia de Santo Amaro de Oeiras. Tentou ainda matar um amigo de José, de 22 anos, com a mesma faca. Golpeou-o no tronco e encontra-se hospitalizado, mas não corre perigo de vida. A seguir, ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />