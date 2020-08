Apanhado pela PSP após lançar fogo na Tapada das Mercês em Sintra

As suspeitas de mão criminosa surgiram tão rapidamente como as chamas, que deflagraram em três frentes quase em simultâneo, na tarde de sexta-feira, na estrada das Mercês, em Sintra.Ao chegarem ao local, os agentes da PSP conseguiram junto de várias testemunhas uma descrição detalhada do suspeito. O homem, de 50 anos, acabou detido pouco tempo depois, ainda "nas imediações de um dos locais de ignição". Tinha um isqueiro e um par de luvas.É este sábado presente a um juiz. Mais de 100 bombeiros de 9 corporações combateram o incêndio, evitando que este atingisse empresas na zona.