Apanhado por se gabar de ter arma no carro

Acabou por ser ouvido por agentes da PSP que por ali passavam, na sexta-feira, e que o abordaram. Perante os agentes, o suspeito “procurou afastar-se da viatura, tendo recusado prestar qualquer tipo de auxílio às diligências policiais”, explicou esta segunda-feira a PSP.



O homem caminhava por uma rua, em Loures, enquanto falava ao telemóvel. Durante a conversa, gabou-se de ter uma arma no carro.Acabou por ser ouvido por agentes da PSP que por ali passavam, na sexta-feira, e que o abordaram. Perante os agentes, o suspeito “procurou afastar-se da viatura, tendo recusado prestar qualquer tipo de auxílio às diligências policiais”, explicou esta segunda-feira a PSP.

Os polícias resolveram então, face aos “indícios recolhidos”, apreender a viatura. Foi depois pedida a emissão de um mandado de busca, com o qual puderam fazer as perícias necessárias.



Encontraram e apreenderam uma arma de fogo, carregada com três munições “e pronta a disparar”. A PSP de Loures vai continuar a investigar o caso.